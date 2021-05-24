{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Греции выразил обеспокоенность ухудшением отношений России и Евросоюза

РФ является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности, указал Никос Дендиас

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность ухудшением отношений между Москвой и Брюсселем.

"Мы откровенно и открыто обсудили отношения РФ и Евросоюза, поскольку эти отношения находятся сегодня на низком уровне. Эта ситуация нас очень беспокоит. Греция придает особое значение развитию этих отношений", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности и играет очень важную роль в разрешении региональных и мировых вызовов и угроз. "Поэтому я говорю о том, что мы выступаем за нормализацию отношений между сторонами. Греция является страной - членом Евросоюза, которая связана европейскими обязательствами. Греция будет продолжать прилагать усилия в этом направлении", - сказал глава МИД Греции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссияДендиас, Никос
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Глава ПА ОБСЕ назвал инцидент с Ryanair "выходящим за рамки допустимого"
По мнению Питера Боунесса, задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича "вызывает серьезную обеспокоенность по поводу свободы СМИ" в Белоруссии
Читать полностью