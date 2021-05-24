Глава ПА ОБСЕ назвал инцидент с Ryanair "выходящим за рамки допустимого"

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Питер Боунесс считает, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арест одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича "выходят за рамки допустимого". Об этом он написал в понедельник в Twitter .

По словам Боунесса, "возмутительные, безрассудные и опасные действия" белорусских властей, вынудивших самолет сесть, "выходят за рамки допустимого". "Они не только напрасно подвергли опасности жизни почти 200 человек в самолете, но и могли быть нарушением Чикагской конвенции 1944 года о международной авиации", - отметил он.

По мнению главы ПА ОБСЕ, то, что в результате был задержан Протасевич, "вызывает серьезную обеспокоенность по поводу свободы СМИ" в Белоруссии. Он призвал к немедленному освобождению Протасевича и "решительному международному ответу" на действия республики. Этот инцидент "является четким свидетельством того, что правительство [Белоруссии] готово игнорировать международное мнение в стремлении к своей единственной цели - уничтожить оппозицию и сохранить власть", - написал Боунесс.