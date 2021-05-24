Израиль конфисковал грузы двойного назначения, задержанные на границе с Газой

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал в понедельник пять приказов о конфискации грузов двойного назначения на миллионы долларов, которые были задержаны при попытке контрабанды на границе с сектором Газа перед началом 10 мая израильской военной операции "Стражи стены" по подавлению ракетного огня из палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба министра.

"Министр обороны Бени Ганц подписал пять приказов о конфискации грузов, которые должны были быть незаконно доставлены в сектор Газа через грузовой КПП "Керем Шалом" до начала боевых действий [10 мая]", - говорится в сообщении. Среди конфискованных грузов в пресс-службе министра перечислили оборудование связи, стекловолокно, а также хлорид калия, глицерин и полиуретан, стоимость которых оценивается в миллионы долларов.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек.

За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее $350 млн. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения.