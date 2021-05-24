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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

ЕС вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом

ЕС вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом - заявление.

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Теги
БелоруссияГрецияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
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