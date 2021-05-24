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Палестино-израильский конфликт

Байден направил Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США проведет переговоры с руководителями стран региона

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток на этой неделе для переговоров с руководителями стран региона. Об этом объявил в понедельник президент США Джо Байден.

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"Во время поездки госсекретарь Блинкен встретится с израильскими лидерами и выразит нашу нерушимую приверженность обеспечению безопасности Израиля, - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента.- Он [также] продолжит усилия нашей администрации, направленные на восстановление связей и поддержку народа Палестины и ее лидеров после нескольких лет пренебрежения".

Госсекретарь также проведет переговоры с другими ключевыми партнерами в регионе и обсудит скоординированные международные усилия, чтобы обеспечить немедленное поступление помощи в сектор Газа, сообщил Байден. Эта помощь должна быть оказана таким образом, чтобы "ее плодами воспользовались его жители, а не [группировка] ХАМАС", добавил президент США.

В распространенном также в понедельник заявлении госдепартамента США говорится, что Блинкен посетит регион в период с 24 по 27 мая. Он проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II.

Теги
СШАИорданияПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильАббас, МахмудСиси, Абдель Фаттах, ас-Нетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)Блинкен, Энтони
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