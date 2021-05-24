NBC: в администрации Байдена считают, что встреча с Путиным состоится в Женеве

ТАСС, 24 мая. Американская администрация полагает, что потенциальная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, вероятнее всего, пройдет в Женеве. Об этом в понедельник сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт.

"Женева (Швейцария) - наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом NBC сообщили четыре источника в [американкой] администрации", - написал журналист в Twitter.

Журналист не добавил каких-либо подробностей, напомнив только о словах Байдена о том, что встреча будет нацелена на снятие напряженности в российско-американских отношениях.

Ранее в прессе появлялось несколько вариантов возможного места проведения российско-американского саммита. Официально ни Россия, ни США ни одно из них не подтвердили. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выбор места является техническим решением.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание альянса - 14 июня в столице Бельгии.