Украина рассматривает возможность запрета полетов "Белавиа" в страну

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Украина оценивает возможность запрета полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" на свою территорию, решение будет зависеть от позиции стран ЕС. Об этом в понедельник сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в комментарии изданию "Страна" .

"Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран", - сказал он. Подоляк выразил уверенность в том, что "инцидент в небе Белоруссии будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для самой страны".

Кроме того, Подоляк считает, что к инциденту в Белоруссии якобы причастна Россия.

Ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в воскресенье. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет накануне приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Некоторые страны уже подняли вопрос об облете территории Белоруссии. Так, латвийская Air Baltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента. Также в понедельник облетает территорию Белоруссии венгерская Wizzair. Cама Ryanair, по данным сервиса FlightRadar, пока использует воздушное пространство Белоруссии для пролета.