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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В ICAO заявили, что не обладают полномочиями по закрытию воздушного пространства

При этом сразу после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске ICAO заявила о возможном нарушении Конвенции о международной гражданской авиации

ОТТАВА, 24 мая. /ТАСС/. Секретариат Международной организации гражданской авиации (ICAO) не обладает полномочиями по закрытию воздушного пространства и ситуациям в связи с вынужденной посадкой самолетов.

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"Закрытие воздушного пространства и полномочия по вынужденной посадке самолетов никогда не были частью полномочий секретариата по Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении организации, размещенном в понедельник в Twitter.

Организация также привела ссылку на свод своих правил, предусматривающих штрафные меры в тех случаях, если государство не следует установленным нормам. При этом в ICAO не конкретизировали, могут ли какие-то из них быть применены к Белоруссии. При этом в воскресенье, сразу после инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске, в ICAO заявляли, что это может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации.

Ряд стран уже призвали ввести санкции против Белоруссии, в том числе запретить использование ее воздушного пространства.

Теги
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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