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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Глава МИД Литвы опасается, что Протасевичу в Белоруссии может грозить смертная казнь

Габриэлюс Ландсбергис считает, что задержание Романа Протасевича является операцией спецслужб

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опасается, что один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta блогер Роман Протасевич может быть приговорен к смертной казни.

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"Протасевич включен в Белоруссии в список экстремистов. Ему, по нашим данным, может угрожать смертная казнь", - сказал министр на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Задержание Протасевича он считает операцией спецслужб.

Блогер некоторое время живет в Литве по выданной ему национальной визе.

Теги
БелоруссияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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