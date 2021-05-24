Глава МИД Литвы опасается, что Протасевичу в Белоруссии может грозить смертная казнь

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опасается, что один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta блогер Роман Протасевич может быть приговорен к смертной казни.

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"Протасевич включен в Белоруссии в список экстремистов. Ему, по нашим данным, может угрожать смертная казнь", - сказал министр на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Задержание Протасевича он считает операцией спецслужб.

Блогер некоторое время живет в Литве по выданной ему национальной визе.