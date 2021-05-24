Авторы сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом

Авторы электронного сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом, заявили в Минтрансе Белоруссии.
Сообщение о готовящемся теракте на борту самолета авиакомпании Lufthansa не подтвердилось, он готовится к вылету из Минска, сообщили в аэропорту.
Минск не оказывал давления на принятие командиром самолета Ryanair решения о посадке в Минске, сообщили в Минтрансе.
Белоруссия приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента с бортом Ryanair и не политизировать ситуацию, отметили в министерстве.
В частности, Белоруссия приглашает Литву совместно разобраться в ситуации с самолетом Ryanair.
В Минтрасне добавили, что в Белоруссии неприятно удивлены информационными вбросами в отношении действий властей республики в ситуации с бортом Ryanair.
Минтранс Белоруссии отмечает единичные случаи отказа авиакомпаний от воздушного транзита через республику. В Минске надеются, что ЕС не введет запрет на полеты через Белоруссию.
Новость дополняется