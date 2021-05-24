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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Авторы сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом

Авторы электронного сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом, заявили в Минтрансе Белоруссии.

Сообщение о готовящемся теракте на борту самолета авиакомпании Lufthansa не подтвердилось, он готовится к вылету из Минска, сообщили в аэропорту.

Минск не оказывал давления на принятие командиром самолета Ryanair решения о посадке в Минске, сообщили в Минтрансе.

Белоруссия приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента с бортом Ryanair и не политизировать ситуацию, отметили в министерстве.

В частности, Белоруссия приглашает Литву совместно разобраться в ситуации с самолетом Ryanair.

В Минтрасне добавили, что в Белоруссии неприятно удивлены информационными вбросами в отношении действий властей республики в ситуации с бортом Ryanair.

Минтранс Белоруссии отмечает единичные случаи отказа авиакомпаний от воздушного транзита через республику. В Минске надеются, что ЕС не введет запрет на полеты через Белоруссию.

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Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Самолет ВВС Белоруссии не принуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы
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