Самолет ВВС Белоруссии не принуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы - командующий ВВС и войск ПВО.
ВВС Белоруссии заявили, что не принуждали борт Ryanair разворачиваться у госграницы
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
В ICAO заявили, что не обладают полномочиями по закрытию воздушного пространства
При этом сразу после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске ICAO заявила о возможном нарушении Конвенции о международной гражданской авиации
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