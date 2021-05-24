ВВС Белоруссии заявили, что не принуждали борт Ryanair разворачиваться у госграницы

Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

В ICAO заявили, что не обладают полномочиями по закрытию воздушного пространства

При этом сразу после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске ICAO заявила о возможном нарушении Конвенции о международной гражданской авиации

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