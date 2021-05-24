Швеция не рекомендует авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Управление транспорта Швеции приняло решение призвать шведские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Управление предоставило шведским авиакомпаниям информацию о возможности отказа от полетов в воздушном пространстве Белоруссии", - отмечено в заявлении.

Как сообщает агентство ТТ, решение управления основано на информации Европейского агентства по безопасности полетов.

"Это решение действительно до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Мы внимательно следим за развитием событий", - пояснил представитель управления Симон Послюк.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился Роман Протасевич, основавший Telegram-канал NEXTA, который признан в стране экстремистским. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.