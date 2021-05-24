Глава Евросовета назвал инцидент в Минске международным скандалом

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является международным скандалом, и лидеры стран ЕС на саммите 24-25 мая обсудят вопрос введения санкций против белорусских властей. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

"Это международный скандал. Я включил ситуацию в повестку саммита, мы будем обсуждать санкции", - сказал он по прибытии на саммит.

Мишель выразил надежду, что лидеры 27 стран ЕС смогут в понедельник принять решение. "Я надеюсь, что мы сможем принять решение по этому вопросу сегодня вечером", - отметил он.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.