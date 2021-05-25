Глава МИД Литвы призвал начать дискуссии по пятому пакету санкций ЕС против Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен без отлагательств приступить к дискуссии по пятому пакету санкций против Белоруссии. Такую позицию озвучил в понедельник журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Необходимо как можно быстрее принять долго согласовывавшийся четвертый пакет санкций и начать дискуссии по пятому пакету", - сказал он. Следующий санкционный лист, по мнению главы МИД, должен быть более широким. "Новый список должен включать более широкий круг предприятий и лиц, деятельность которых служит финансированию режима и таких операций, как вчерашняя", - заявил Ландсбергис.

Евросоюз принял три пакета санкций против ряда компаний и физических лиц Белоруссии, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты в стране. Согласован четвертый пакет, однако источники во внешнеполитической службе ЕС утверждают, что он не будет принят раньше начала лета.