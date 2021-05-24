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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Лондон приостановил разрешение авиакомпании "Белавиа" на полеты в Британию

Авиаперевозчикам королевства, в свою очередь, предписано избегать воздушного пространства Белоруссии

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией республики. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, выступая в парламенте Великобритании по теме воскресного инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

"Я проинструктировал Управление гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на деятельность белорусского перевозчика "Белавиа", - сказал Рааб.

Теги
БелоруссияВеликобританияРааб, ДоминикСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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