Лондон подумает о санкциях против "Северного потока - 2" после инцидента в Минске

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа" после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, выступая в парламенте Великобритании.

"Был упомянут "Северный поток" и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти", - отметил Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата.

Тугендхат спросил главу Форин оффиса, готово ли британское правительство "сделать следующий шаг", отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против "Северного потока - 2", а также газопровода "Ямал - Европа", который, по словам Тугендхата, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.