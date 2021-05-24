Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть Белоруссию

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии предложило послу Латвии и всем сотрудникам посольства этой страны покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - отметил глава белорусского МИД.