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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Боррель обсудил с Тихановской инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

Власти Белоруссии перешли "еще одну красную черту", указал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом глава европейской дипломатии сообщил в понедельник в Twitter.

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По его словам, власти Белоруссии перешли "еще одну красную черту, поставив под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета своими вопиющими действиями по задержанию белорусского активиста".

"Евросовет обсудит дальнейшие шаги", - добавил он.

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Теги
БелоруссияЛитваБоррель, ЖозепСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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