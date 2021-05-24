Правительство Украины 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении авиасообщения с Белоруссией

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины 25 мая проведет внеочередное заседание для принятия решения о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Белоруссией", - написал он в своем Telegram-канале. По словам премьера, министерство иностранных дел и министерство инфраструктуры страны "уже готовят пакет соответствующих решений".

"Украина должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - добавил Шмыгаль.​​​​​