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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Правительство Украины 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении авиасообщения с Белоруссией

Киев должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины 25 мая проведет внеочередное заседание для принятия решения о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Белоруссией", - написал он в своем Telegram-канале. По словам премьера, министерство иностранных дел и министерство инфраструктуры страны "уже готовят пакет соответствующих решений".

"Украина должным образом отреагирует на ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - добавил Шмыгаль.​​​​​

Теги
БелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичШмыгаль, Денис АнатольевичСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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