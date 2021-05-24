Минск заявил о готовности предоставить любые данные по инциденту с самолетом Ryanair

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair, но ни одна страна ЕС или Запада пока не запросила у Минска никакой информации на этот счет. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - сказал глава белорусского МИД.

"Мы заявили, что готовы пригласить экспертов любых международных организаций. В первую очередь ICAO, IATA для проведения расследования, любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - подчеркнул Макей. Вместе с тем, констатировал он, "не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления, естественно, с обвинениями в адрес Беларуси". "Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно, мы будем отвечать на подобные вещи", - заявил глава ведомства.

Макей пояснил, что Белоруссия не заинтересована в нагнетании ситуации. "Много раз подчеркивалось, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если нас будут подталкивать к подобного рода вещам, если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - отметил глава МИД Белоруссии.