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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Саммит ЕС в приоритетном порядке обсудит посадку в Белоруссии самолета Ryanair

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Саммит глав государств Евросоюза обсудит в приоритетном порядке в понедельник вечером принудительную посадку в Белоруссии самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил по прибытии на саммит премьер Ирландии Михол Мартин.

"Сегодня вечером первостепенной темой перед нами станут отвратительные и неприемлемые действия белорусского правительства, которые вчера вынудили совершить посадку самолет авиакомпании Ryanair, и арест Романа Протасевича. Мы призываем к его немедленному освобождению", - заявил он.

Теги
ИрландияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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