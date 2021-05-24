Саммит ЕС в приоритетном порядке обсудит посадку в Белоруссии самолета Ryanair

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Саммит глав государств Евросоюза обсудит в приоритетном порядке в понедельник вечером принудительную посадку в Белоруссии самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил по прибытии на саммит премьер Ирландии Михол Мартин.

"Сегодня вечером первостепенной темой перед нами станут отвратительные и неприемлемые действия белорусского правительства, которые вчера вынудили совершить посадку самолет авиакомпании Ryanair, и арест Романа Протасевича. Мы призываем к его немедленному освобождению", - заявил он.