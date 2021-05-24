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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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ICAO созывает срочное заседание 27 мая в связи с ситуацией с самолетом Ryanair

ОТТАВА, 24 мая. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет 27 мая незапланирвоанное заседание в связи с ситуацией с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске.

"Президент Совета ICAO [Сальваторе Шаккитано] созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 года", - говорится в заявлении организации, опубликованном в Twitter в понедельник.

Теги
ЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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