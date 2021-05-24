Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, для этого может потребоваться принятие смелых и независимых от США решений, заявил в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии вручения премий премьера агентам внешней разведки "Моссад".

"Государство Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Я очень ценю нашего друга США, который поддерживает нас на протяжении многих лет. Это часть нашей национальной безопасности. Но может возникнуть ситуация, когда наша высокая цель - гарантия того, что аятоллы (Иран - прим. ТАСС) не прервут тысячелетнее существование еврейского народа - потребует от нас принятия смелых и независимых решений", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"Для того, чтобы "Моссад" и Государство Израиль продолжали идти по пути достижений, необходимо гарантировать безопасность Израиля. Первостепенная задача каждого из вас - не дать Ирану получить ядерный арсенал. Это - высшая миссия", - сказал Нетаньяху, обращаясь к офицерам внешней разведки. "В любом случае, с соглашением [по иранской ядерной программе] или без соглашения, сделаем все, чтобы Иран не получил ядерный потенциал, потому что речь идет о нашей жизни, это ваша первостепенная задача", - продолжил он.

Премьер отметил, что "кто рискует, тот побеждает, но кто-то должен взять на себя смелость разрешить выполнить то, что предлагает храбрец". "Это становится все труднее и труднее. Каждая следующая операция смелее, креативнее и безумнее, чем предыдущая. Джеймс Бонд - младенец по сравнению с вами", - добавил Нетаньяху, обращаясь к сотрудникам "Моссад".

Премьер и глава "Моссад" Йоси Коэн вручали премию главы правительства за операции разведки, сообщила канцелярия премьера, указав, что "на церемонии премьер-министр объявил о назначении следующим главой "Моссад" Давида Барнеа".

Предстоящий визит госсекретаря США

Газета The Times of Israel отмечает, что заявление о возможных "смелых и независимых" шагах Нетаньяху сделал в преддверии поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток с 24 по 27 мая, в ходе которой у него запланированы переговоры с премьер-министром Израиля, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II по закреплению режима прекращения огня в секторе Газа. В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в прибрежном анклаве, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая.