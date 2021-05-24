Посол США в Белоруссии обсудила с властями в Минске инцидент с самолетом Ryanair

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Посол США в Минске Джули Фишер обсудила с белорусскими властями инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, США не готовы говорить, считают ли это угоном судна. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос, считает ли Вашингтон инцидент "угоном", она ответила: "У меня нет нового определения того, что произошло, кроме того, как передать, и это очевидно, наше возмущение, и об этом высказалось в том же ключе международное сообщество". "И мы считаем, что это было дерзкое оскорбление международного мира и безопасности со стороны режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко]. На данный момент мы юридически не готовы изменить какие-либо из существующих формулировок в отношении терминов "угон" и "санкции", очевидно, что есть [определенные] процессы для рассмотрения этого вопроса", - сказала Псаки.

Двусторонние контакты

Официального представителя американского лидера спросили, намерен ли президент США Джо Байден обсудить данный инцидент с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "К настоящему времени он (Байден - прим. ТАСС) с ним (Лукашенко - прим. ТАСС) не разговаривал. <...> Наш посол говорила с ним напрямую, лучше сказать, говорила с правительством [Белоруссии] напрямую", - ответила пресс-секретарь. При этом Фишер в данный момент не находится на территории Белоруссии.

По словам пресс-секретаря, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также обсудил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым инцидент. "Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил нашу сильную обеспокоенность по поводу этих действий правительства Белоруссии своему российскому коллеге во время их телефонного разговора сегодня утром", - сказала Псаки. Она добавила, что об инциденте был проинформирован и Байден.