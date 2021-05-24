{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

ЕС рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиационного сектора Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что саммит ЕС уделит большое внимание инциденту в Минске

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в понедельник рассмотрят варианты санкций против Белоруссии из-за посадки самолета компании Ryanair в Минске, включая меры против бизнеса, экономики и авиационного сектора страны. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на встречу в Брюсселе.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Мы обсудим разные варианты санкций: против физических лиц, вовлеченных в посадку самолета, а также против бизнеса, экономических предприятий и авиационного сектора", - сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что саммит ЕС уделит большое внимание инциденту в Минске.

"Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия", - добавила она.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияФон дер Ляйен, УрсулаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Головченко проинформировал Мишустина о ситуации с самолетом Ryanair
Премьер-министр Белоруссии указал на "провокационные действия европейских государств"
Читать полностью