Генсек ООН выразил обеспокоенность инцидентом с бортом Ryanair и задержанием Протасевича

ООН, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен инцидентом с вынужденным приземлением пассажирского самолета в Минске в воскресенье и задержанием Романа Протасевича. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен вынужденной, по всей видимости, посадкой пассажирского самолета и последующим задержанием Романа Протасевича - белорусского журналиста, который находился на борту", - сказал он.

Гутерриш поддерживает призыв к независимому расследованию инцидента с вынужденным приземлением пассажирского самолета компании Ryanair в Минске в воскресенье и призывает все стороны к сотрудничеству. "Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и призывает все причастные стороны полностью сотрудничать с таким расследованием", - сказал Дюжаррик.

"Генеральный секретарь также остается сильно обеспокоен ухудшающейся ситуацией в сфере прав человека в Белоруссии после прошедших в августе прошлого года президентских выборов. Он призывает власти Белоруссии полностью уважать свои международные обязательства, включая права на свободу речи, собраний и ассоциаций", - добавил официальный представитель генерального секретаря.

ООН хотела бы видеть освобождение задержанного в Белоруссии журналиста Романа Протасевича, указал представитель генсека ООН. "Думаю, контакты будут на разных уровнях, - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, планирует ли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обращаться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом освободить Протасевича. - Мы бы хотели видеть его на свободе".