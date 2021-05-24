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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В МВД Белоруссии сообщили, что Протасевич находится в СИЗО Минска

От него не поступало жалоб на состояние здоровья, указала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Минска один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич содержится в следственном изоляторе в Минске, от него не поступало жалоб на состояние здоровья. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - отметила официальный представитель МВД.
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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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