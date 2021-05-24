Канцлер Австрии призвал не спекулировать о возможном следе РФ в посадке самолета в Минске

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает ненужным спекулировать на тему возможного следа России в принудительной посадке пассажирского самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Отношения России и Евросоюза и без того сложные, заявил Курц в понедельник на брифинге для журналистов перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

"Честно говоря, я не хочу сейчас об этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несет ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция. Отношения России и Евросоюза и без того сложные", - сказал Курц журналистам в ответ на вопрос, нужно ли приобщать Россию к теме принудительной посадки самолета в Минске.