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Кризис в Белоруссии
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СМИ: задержанный в Минске блогер Протасевич дает признательные показания

Один из создателей Telegram-канала NEXTA указал, что "продолжает сотрудничать со следствием"
Здание СИЗО № 1 в Минске Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание СИЗО № 1 в Минске
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Минска один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Это следует из видеозаписи, которую показал телеканал "Беларусь-1" в понедельник.

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"Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков [после президентских выборов] в Минске", - заявил Протасевич.​​​​​​ Блогер также заявил, что у него нет проблем со здоровьем.

"Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону", - сказал Протасевич.

Вечером в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале написала, что Протасевич содержится в следственном изоляторе и опровергла появлявшиеся ранее сообщения том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска, испытывая проблемы c сердцем.

В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В феврале нынешнего года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича. КГБ Белоруссии внес их в список физических лиц, причастных к терроризму. В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.

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