ХАМАС отрицает причастность к инциденту с самолетом Ryanair

ТАСС, 24 мая. Палестинское радикальное движение ХАМАС в понедельник опровергло заявления белорусских властей о возможной причастности движения к инциденту с самолетом компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске 23 мая из-за сообщений о его минировании. Об этом информировало агентство Reuters .

Представитель ХАМАС заявил, что движение "не имеет к этому абсолютно никакого отношения".

"Мы не прибегаем к подобным методам, которые могут быть делом рук некоторых подозрительных группировок, чья цель - демонизировать ХАМАС и лишить наш палестинский народ и его законное сопротивление сочувствия со стороны мирового сообщества", - приводит его слова агентство.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту аэропорта Минска с сервиса Protonmail поступило письмо на английском языке авторы которого угрожали взорвать самолет авиакомпании Ryanair над Вильнюсом. В сообщении выдвигались требования политического характера, связанные с обострением в секторе Газа, в частности, "чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне". Авторами письма якобы были представители палестинского радикального движения ХАМАС.