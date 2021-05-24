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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Авиаперевозчиков Евросоюза призвали отказаться от полетов над территорией Белоруссии

Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз - итоговое заявление.

Саммит ЕС призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Белоруссии - заявление.

Саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии - заявление.

Саммит ЕС постановил ускорить введение сакнций против физических лиц и компаний Белоруссии в ответ на инцидент с самолетом Ryanair - заявление.

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Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Преследуя несогласных, Минск не останавливается ни перед чем, указал Дмитрий Кулеба
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