Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз - итоговое заявление.

Саммит ЕС призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Белоруссии - заявление.

Саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии - заявление.

Саммит ЕС постановил ускорить введение сакнций против физических лиц и компаний Белоруссии в ответ на инцидент с самолетом Ryanair - заявление.

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