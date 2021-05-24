Лидеры 27 стран ЕС потребовали немедленного освобождения Протасевича

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза потребовали немедленного освобождения задержанного в Белоруссии одного из создателей признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится заявлении саммита ЕС, распространенном в понедельник вечером в Брюсселе.

"Евросовет требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги и обеспечения им свободы передвижения", - отмечается в заявлении.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.