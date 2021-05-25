Глава МИД Словении призвал обеспечить защиту Тихановской после инцидента с рейсом Ryanair

ЛЮБЛЯНА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словении Анже Логар считает, что международное сообщество должно обеспечить безопасность экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и других оппозиционных активистов Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице словенского внешнеполитического ведомства в Twitter .

"Международное сообщество должно обеспечить безопасность лидера [белорусской] оппозиции Светланы Тихановской и всех тех, кто вносит свой вклад в развитие демократических процессов в Белоруссии", - приводит слова Логара пресс-служба МИД Словении.

Ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.