Инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею будет рассмотрен на заседании Рижской думы по инициативе оппозиционной в самоуправлении партии "Русский союз Латвии" (РСЛ). Об этом в понедельник вечером сообщила эта политическая сила.

"Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта. В Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции, а вместо российского вывешен флаг Олимпийского комитета", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook.

Партия подчеркивает, что таким способом местные политики хотели поддержать арестованного в Минске белорусского оппозиционного деятеля Романа Протасевича. "Особый цинизм произошедшего заключается в том, что сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения. Вместо того чтобы самим исправить свое поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам", - отмечает РСЛ.

В связи с этим фракция этой партии в Рижской думе внесла в повестку дня заседания, которое состоится 26 мая, вопрос об участии властей в "надругательстве над флагом Белоруссии и подрыве принципов Олимпийского движения". "С древнейших времен во время спортивных состязаний войны прекращались. У нас, наоборот, чемпионат мира по хоккею сделали ареной для сведения счетов с властями соседнего государства. Мы убеждены, что политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно, и требуем от рижских властей как минимум обсуждать внешнеполитические демонстрации до принятия решения об участии в них, а в данном случае - исправить уже сделанное!" - говорится в заявлении РСЛ.

Глава МИД Белоруссии 24 мая сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщило местное агентство LETA, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений. В свою очередь Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитет ЧМ по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.