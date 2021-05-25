Избирком в Сирии объявил о готовности участков для голосования к президентским выборам

БЕЙРУТ, 25 мая. /ТАСС/. Высший судебный комитет (Избирком) Сирии объявил в понедельник о полной готовности участков для голосования к президентским выборам, которые пройдут 26 мая. Как сообщил агентству SANA официальный представитель комитета судья Мухлис Кайсис, "все избирательные участки в Дамаске и провинциях обеспечены урнами и бюллетенями для голосования, а также чернилами для отпечатков пальцев в целях идентификации избирателей".

"Кроме того, приняты необходимые санитарно-профилактические меры из-за пандемии коронавируса, в частности, во время процедуры голосования будет соблюдаться социальная дистанция, а избирателям будут выдаваться защитные маски", - отметил он.

Вторник объявлен днем тишины в Сирии, когда прекращается любая агитационная деятельность кандидатов в президенты арабской республики, их выступления на предвыборных митингах и в средствах массовой информации. На прошлой неделе по всей стране прошли акции общественности в поддержку национального единства, их организаторы призвали граждан принять активное участие в предстоящем голосовании.

В среду 26 мая борьбу за пост главы государства поведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, который возглавляет Сирийский демократический фронт (СДФ). Если сирийский президент проводил свою предвыборную кампанию под девизом "Надежда в действии", то бывший госминистр Абдалла выдвинул агитационным лозунгом фразу "Наша сила - в нашем единстве", а оппозиционер Мураи избрал своим девизом "Вместе".

Соперники Асада

Лидеру СДФ было предоставлено право первым изложить предвыборную программу в эфире правительственного телеканала Syria. Мураи, который участвовал в 2018 году в Конгрессе по сирийскому национальному диалогу в Сочи, предложил провести следующий подобный форум в Дамаске "под эгидой государств астанинского процесса или группы БРИКС [Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР]". По его словам, итогом межсирийского диалога должно стать "создание правительства национального единства с участием патриотически настроенных оппозиционных деятелей".

Как отметил Мураи, "любое решение, касающееся будущего страны, должно соответствовать воле сирийцев". По этой причине он считает целесообразным перенести в Дамаск заседания Конституционного комитета Сирии, поскольку встречи в Женеве "бесперспективны из-за воздействия внешних сторон".

Бывший госминистр Абдалла, избиравшийся депутатом Народного Совета (парламента) в 2003-2008 годах и 2012-2016 годах от партии социалистов-юнионистов, призвал активизировать роль Прогрессивного национального фронта (ПНФ) в политической жизни страны. Этот орган, объединяющий восемь организаций социалистической ориентации, был создан в 1972 году под эгидой правящей партии арабского социалистического возрождения.

В интервью телеканалу Syria Абдалла сообщил, что принял участие в президентской гонке, чтобы "поднять престиж партии социалистов-юнионистов", присутствие которых в законодательном органе власти уменьшилось с восьми до двух депутатов. В экономической части программы бывший госминистр предложил сделать акцент "на развитии аграрного сектора в целях достижения продовольственной безопасности Сирии". Как он считает, государство должно предоставить производителям сельскохозяйственный продукции существенные льготы.

Бойкот оппозиции

От участия в выборах отказался Национальный координационный комитет (НКК) - ведущая фракция оппозиции внутри Сирии. Его председатель Хасан Абдель Азим выразил на своей странице в Facebook сомнение в том, что голосование будет прозрачным и нейтральным. "Выборы, которые проводятся в Сирии последние 10 лет, только препятствуют поиску урегулирования кризиса и представляют собой продолжение политики свершившихся фактов", - утверждал глава НКК. По мнению Абдель Азима, "любое мирное протестное движение в Дамаске считают заговором и подавляют, используя силу". Лидер НКК возложил на правительственную делегацию "ответственность за срыв работы Конституционного комитета".

О бойкоте президентских выборов ранее объявила базирующаяся в Стамбуле Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил. Глава этой группировки Наср аль-Харири указал в Twitter, что "не признает легитимными итоги и расценивает предстоящее голосование как спектакль". Как подчеркнул аль-Харири, народное волеизъявление в Сирии "должно быть проведено в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН после формирования переходного органа власти и под контролем ооновских наблюдателей, что обеспечит их честность и прозрачность".

Выборы 2014 года

Предыдущие выборы президента Сирии, которые впервые проводились на альтернативной основе, состоялись в 2014 году, тогда в голосовании приняли участие 73,5% сирийских граждан. На выборах победил лидер Партии арабского социалистического возрождения Башар Асад, получивший поддержку 88,7% избирателей. Принятая в 2012 году конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд.