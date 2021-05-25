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Лидеры ЕС поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией

Лидеры стран Евросоюза также выразили солидарность с Чехией в связи с дипломатическим скандалом с РФ и поддержали ее действия по отношению к Москве

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между ЕС и Россией к плановому саммиту в июне. Об этом говорится в заявлении проходящего в Брюсселе двухдневного саммита ЕС.

"Евросовет подтвердил свою приверженность пяти принципам, которыми ЕС руководствуется в политике к РФ. Он поручает Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС представить на саммите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики и в соответствии с этими пятью принципами", - отмечается в нем.

Лидеры стран Евросоюза выразили солидарность с Чехией в связи с дипломатическим скандалом с Россией и поддержали ее действия по отношению к Москве. "Евросовет выражает солидарность с Чехией и поддерживает ее ответную реакцию", - отмечается в заявлении.

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