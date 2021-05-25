Глава ЕК назвала инцидент с самолетом в Белоруссии угоном и нападением на демократию

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Инцидент с посадкой самолета в Минске является угоном и нападением на демократию и суверенитет Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Было единогласное осуждение угона самолета. Это атака на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы", - сказала она.

Глава ЕК подчеркнула, что такая ситуация не могла остаться без последствий. "Нужна сильная ответная реакция, поэтому мы решили, что будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим", - отметила она.

Евросоюз разморозит €3 млрд инвестиционной помощи для Белоруссии, если эта страна проведет "демократизацию", заявила фон дер Ляйен. "Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи [Белоруссии] в €3 млрд. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии", - заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель пообещал на той же пресс-конференции, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет "продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии".

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.