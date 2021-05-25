Глава ЕК заявила, что ЕС и Россия остаются торговыми партнерами, несмотря на проблемы

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Евросоюз и Россия тесно связаны и остаются соседями и важными торговыми партнерами, несмотря на все проблемы. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Россия - наш самый большой сосед, Россия и ЕС тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами. Россия - важный игрок в решении глобальных вызовов. Поэтому мы попросили главу дипломатии Жозепа Борреля представить отчет по России и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчета", - сказала она.

При этом ЕС считает, что "Россия бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак", утверждала глава ЕК. "Все были согласны, что Россия бросает вызов нашим ценностям и интересам", - добавила она.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул в свою очередь, что стратегическая дискуссия по России на саммите была "очень глубокой и полезной". "Последний месяц мы чувствовали, что важно было провести глубокие дебаты по России. И честно, сегодняшняя дискуссия была полезна, чтобы подготовить следующий шаг. Этот шаг - глобальный отчет по разным сферам наших отношений с Россией, который мы попросили подготовить, - отметил он. - Он позволит нам сформировать стратегическое видение и, возможно, даже стратегические действия в отношении России".

О "Северном потоке - 2"

Отвечая на вопросы журналистов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что энергосотрудничество России и ЕС, включая "Северный поток - 2", не будет способствовать модернизации России и не приведет ни к каким переменам в стране. "То, что мы видим [в России] сегодня - это экономика, которой в очень значительной степени не хватает модернизации и которая очень сильно зависит от энергетических доходов. Поэтому я считаю, что такое сотрудничество на уровне энергетики не приведет к модернизации и не принесет никаких реальных перемен", - заявила она, отвечая на вопрос, обращалась ли она к правительству Германии с просьбой остановить "Северный поток - 2".

Фон дер Ляйен высказала мнение, что в начале 2000-х годов "Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодежи и критических идей".