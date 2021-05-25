Байден поручил принять меры в связи с инцидентом с самолетом в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает призыв ЕС ввести адресные экономические санкции и иные меры по Белоруссии и поручил администрации выработать надлежащие меры по привлечению к ответственности тех, кто причастен к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанию одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

"Я присоединяюсь ко множеству призывов провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер, - говорится в распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома заявлении Байдена. - Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, международными организациями".

Президент считает "оскорблением международных норм" произошедшие события. "Принудительное изменение Белоруссией курса коммерческого самолета, следовавшего из одной страны ЕС в другую, а также арест Романа Протасевича являются прямым оскорблением международных норм, - отмечается в тексте. - США самым решительным образом осуждают изменение курса самолета и арест Протасевича". В заявлении утверждается, что, возможно, видеозапись допроса Протасевича была сделана по принуждению.

"США вместе с другими странами призывают к его освобождению, равно как и сотен политических заключенных", - добавил Байден. Глава Белого дома выразил поддержку Протасевичу и бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. "США продолжат поддерживать народ Белоруссии в его борьбе", - говорится в заявлении.