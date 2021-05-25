В Техасе могут разрешить ношение пистолетов без специального разрешения

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Техаса одобрило законопроект, отменяющий необходимость иметь специальное разрешение для ношения пистолета в общественных местах. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, несмотря на активные протесты групп по контролю за ношением оружия, сторонники законопроекта считают, что подобная мера позволит жителям штата иметь больше возможностей для самообороны. Теперь для вступления закона в силу его должен подписать губернатор штата Грэг Эббот. Если это произойдет, то жители Техаса, не имеющие судимостей за связанные с насилием преступления или каких-либо специальных запретов, смогут носить с собой пистолет в общественных местах. Как отмечает агентство, аналогичные положения действуют в порядка двух десятков других штатов.

В Техасе действует одно из самых либеральных законодательств в отношении владения и обращения с оружием - жители штата могут носить в общественных местах винтовки, помимо этого снижены требования и стоимость на необходимые тренировки по обращению с оружием. В настоящее время лицензией на ношение пистолетов в штате владеют более 1,6 млн человек.