Помощник Байдена и Блинкен обсудили с главой МИД Ирландии инцидент с самолетом Ryanair

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен провели в понедельник отдельные встречи с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Коувени, в ходе которых обсуждался инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и взаимодействие в СБ ООН.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Джейк Салливан и Саймон Коувени осудили принудительное изменение направления рейса, следовавшего между двумя странами ЕС, а также арест в Минске Романа Протасевича. Стороны договорились тесно координироваться в плане надлежащей реакции", - говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности США при Белом доме.

Кроме того, помощник Байдена и министр обсудили роль Ирландии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в реагировании на вызовы миру и стабильности. Стороны также подтвердили важность того, чтобы выполнение Соглашения Страстной пятницы о мирном урегулировании конфликта в Северной Ирландии приносило выгоды всем общинам.

В рамках встречи ирландского министра с госсекретарем также поднималась тема состояния переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) и другие общие внешнеполитические вопросы, отметили в Госдепартаменте.