Австралия временно закроет свои дипмиссии в Афганистане на фоне вывода войск США

СИДНЕЙ, 25 мая. /ТАСС/. Австралия временно закроет свое представительство и посольство в Афганистане в свете предстоящего вывода международного воинского контингента из этой страны. Об этом во вторник сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Австралия в качестве временной меры вернется к [существовавшей ранее] модели дипломатического присутствия в Афганистане. Наше представительство и посольство в Кабуле закроются 28 мая, и регулярно посещать страну будут сотрудники МИД Австралии, расквартированные в сопредельных государствах", - указал премьер-министр в своем заявлении.

Моррисон подчеркнул, что данная мера является временной, и Австралия возобновит свое дипломатическое присутствие в Афганистане, как только "позволят обстоятельства". "Вывод международных и, следовательно, австралийских вооруженных сил из Афганистана окажет [негативное] влияние на обстановку в стране, и <…> мы не сможем обеспечить безопасные условия для работы дипмиссий", - отметил глава правительства.

Также он заявил, что Австралия по-прежнему продолжит помогать Афганистану поддерживать мир и стабильность. "Наши обязательства в части оказания гуманитарной помощи афганскому народу будут выполнены в ближайшие годы в полном объеме, в том числе обязательства по инвестированию в следующие три года 200 млн австралийских долларов ($154,7 млн) в программы экономического развития", - сообщил глава правительства.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. Военное присутствие Австралии в Афганистане к настоящему моменту весьма незначительно и не превышает 80 человек. Ожидается, что они покинут страну вместе с войсками США.