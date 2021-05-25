Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги пока не смог с ней встретиться

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Адвокат задержанной в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги пока не смог встретиться со своей подзащитной, которая содержится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщил во вторник ТАСС по телефону отец задержанной Сергей Дудич.

"В понедельник мы заключили договор с адвокатом. По состоянию на вечер вчерашнего дня адвокат не попал к ней", - отметил Дудич.

По его словам, "известно, что она [София] находится на Окрестина". "Власти пока не дают никаких комментариев. Известно только, что обвинение ей не предъявлено", - сказал отец задержанной. "Мы обратились в посольство Российской Федерации, встречались с консулом. Он обещал оказать всяческое содействие, посольством был направлен запрос на доступ с задержанной", - отметил Дудич.

Гражданка РФ София Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.