В МИД Китая заявили, что поддерживают слова Лаврова о сотрудничестве с Россией

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китайские власти выступают в поддержку недавнего заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о беспрецедентном сотрудничестве КНР и России и намерены совместно с Москвой содействовать мирному глобальному развитию. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы активно поддерживаем заявление господина Лаврова. <...> Китай и Россия стали фактором, обеспечивающим стабильность во всем мире, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Мы готовы совместно с Россией обеспечивать демократизацию международных отношений <...> и содействовать всеобщему мирному развитию".

Как уточнил дипломат, китайско-российские отношения выдержали испытание временем и опираются на принципы взаимного уважения. Чжао Лицзянь также напомнил, что сотрудничество Пекина и Москвы не нацелено против третьих стран.

"Китай и Россия твердо защищают международный порядок, поддерживая ключевую роль ООН", - подытожил официальный представитель.

Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", российско-китайские отношения можно охарактеризовать как лучшие в истории, они "не имеют запретных зон и верхнего предела". По его словам, обе стороны устраивает действующий формат сотрудничества, "позволяющий решать любые, даже самые сложные проблемы".