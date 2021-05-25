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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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МИД КНР призвал Белоруссию и ЕС к сдержанности в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

По словам официального представителя ведомства, в сложившейся обстановке крайне важно "избежать эскалации"

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китайские власти считают нежелательным обострение противоречий между Белоруссией и Евросоюзом из-за недавнего инцидента с самолетом Ryanair и призывают обе стороны к сдержанности. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Мы обратили внимание на поступившую информацию и считаем, что факты, касающиеся данного инцидента, не до конца понятны, - сообщил он на регулярном брифинге. - Обе стороны должны проявить сдержанность и дождаться момента, когда станут очевидными факты и прояснится подлинная ситуация".

По словам китайского дипломата, в сложившейся обстановке для Белоруссии и ЕС крайне важно "избежать эскалации".

В понедельник лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над его территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в этой стране самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Теги
БелоруссияКитайСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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