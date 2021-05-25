В Минске не видят значительных изменений в авиатрафике

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Государственное предприятие "Белаэронавигация" сообщила, что в воздушном пространстве над Белоруссией пока сохраняется стабильный авиатрафик, но есть отдельные отказы от пролета над ее территорией.

"Пока авиатрафик сохраняется на прежнем уровне, есть некоторые отказы [от пролета], но они незначительные на сегодняшний день. К примеру сейчас девять воздушных судов находятся над воздушным пространством республики, что нормально для этого времени суток", - сказал корреспонденту ТАСС во вторник заместитель генерального директора "Белаэронавигации" по организации воздушного движения Валериан Гродь.

Он также рассказал, что за последние сутки через белорусскую территорию пролетели 402 самолета, для понедельника это штатный режим, их среднее число в сутки в апреле составило 437. Касаясь принятого на саммите Евросоюза решения поручить Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в его воздушном пространстве, а также рекомендаций ряда стран облетать воздушное пространство Белоруссии, он отметил, в основе все же должны лежать экономические аспекты, а не политические. "Если это решение будет реализовано, то это будут лишние расходы для авиакомпаний, это все принимают. И когда частные компании начнут считать убытки, все же здравый смысл возьмет вверх", - отметил он. Вместе с тем специалист отметил, что на данный момент трудно спрогнозировать до конца ситуацию.

В воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

В Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После инцидента некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с Белоруссией либо рекомендовать авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики. Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.