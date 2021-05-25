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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Ле Пен считает, что закрытие авиапространства над Белоруссией ущемит интересы ее населения

Лидер французской партии "Национальное объединение" отметила, что действия Минска являются нарушением международного права, но население не должно отвечать за это

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает ошибочным намерение Евросоюза закрыть воздушное пространство над Белоруссией для своих авиакомпаний, так как это ущемляет интересы населения республики. Такое мнение она высказала во вторник в эфире телеканала BFM.

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"Действия Минска являются нарушением международного права, - отметила политик. - Но население не должно отвечать за это". "Санкции против народа никогда не казались мне хорошей идеей", - заметила Ле Пен.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Теги
БелоруссияФранцияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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