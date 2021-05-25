МИД Латвии заявил о трудностях с помощью латвийцам в Белоруссии после высылки дипломатов

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Трудности с оказанием помощи латвийцам, находящимся в Белоруссии, могут возникнуть после того, как белорусская сторона приняла решение о выдворении дипломатов посольства этой балтийской республики в Минске. Об этом во вторник сообщила парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

"Белоруссия разрешила остаться одному техническому работнику, который будет присматривать за зданием нашего посольства. Это означает, что должны будут уехать и наши консульские сотрудники. Это те люди, которые обычно оказывают помощь гражданам Латвии, если возникают какие-то проблемы или сложности. И это те люди, которые выдавали визы соискателям убежища из Белоруссии", - сказала она в эфире Латвийского телевидения.

"Это означает, что они не только не смогут оказывать помощь нашим гражданам, эта помощь будет им доступна в посольствах других стран - членов ЕС, но и Латвия на месте, в Минске, не сможет выдавать визы белорусским соискателям убежища. Мы видим, что сейчас наши возможности обеспечить безопасность наших граждан действительно очень ограничены. Каждый должен сам оценивать, но ситуация небезопасна. Соответствующее официальное заявление МИД о нахождении в Белоруссии еще последует, но нужно смотреть и понимать, что риск существует", - добавила она.

Глава МИД Белоруссии 24 мая сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщило местное агентство LETA, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений. В свою очередь Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитет ЧМ по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.