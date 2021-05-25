Генсек ОБСЕ посетит Украину

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид прибудет с визитом на Украину на этой неделе для встречи с украинскими властями и поездки на восток страны. Об этом сообщили во вторник в секретариате ОБСЕ.

Шмид планирует провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, вице-премьером по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексеем Резниковым, председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

"Внимание на переговорах будет уделено кризису на Украине и путям укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной, - говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ. - Она также планирует посетить восток Украины, чтобы лично увидеть ситуацию в районах, затронутых конфликтом".