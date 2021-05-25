В Эстонии местным авиакомпаниям запретили совершать полеты над Белоруссией

ТАЛЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Транспортный департамент Эстонии рекомендовал авиакомпаниям республики избегать воздушного пространства Белоруссии и внести соответствующие изменения в свои расписания полетов. Об этом министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сообщил во вторник.

"Многие авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью, - приводит его слова агентство BNS. - Вчера поздно вечером такую же позицию заняли руководители стран Европы, а сегодня официальная рекомендация Эстонии направляется всем эстонским авиакомпаниям. Для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах и немного более высокий расход топлива для авиакомпаний, но мы не можем игнорировать недавние шаги Беларуси".

Аас добавил, что решение о закрытии воздушного пространства Эстонии для белорусских авиаперевозчиков республика примет совместно с другими странами Евросоюза в соответствии с решением Совета ЕС. "[Белорусская авиакомпания] "Белавиа" сможет летать [в Таллин] до тех пор, пока не будет реализован ожидаемый план санкций в отношении Беларуси", - сказал министр экономики и инфраструктуры Эстонии.